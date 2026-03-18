إعلان

الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

كتب : مصراوي

04:38 ص 18/03/2026

مسيرات إيرانية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الأربعاء، أنها تتعامل الدفاعات الجوية حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وفقا لسكاي نيوز.

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى قيام المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيرة والجوالة.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات إيرانية الإمارات وزارة الدفاع الإماراتية صواريخ إيران إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

انفجارات ضخمة في تل أبيب.. هجوم إيراني بصواريخ عنقودية انشطارية على إسرائيل
شئون عربية و دولية

انفجارات ضخمة في تل أبيب.. هجوم إيراني بصواريخ عنقودية انشطارية على إسرائيل
موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
شئون عربية و دولية

موعد أذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال