

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الأربعاء، أنها تتعامل الدفاعات الجوية حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وفقا لسكاي نيوز.

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى قيام المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيرة والجوالة.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.