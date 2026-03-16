الأمم المتحدة: قصف إسرائيل لسجن "إيفين" بطهران يرقى لكونه جريمة حرب

كتب : مصراوي

10:02 م 16/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

جنيف (د ب أ)

خلص فريق مستقل من الخبراء، كلفته الأمم المتحدة للتحقيق في الملف الإيراني، إلى أن الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على سجن "إيفين" شمال العاصمة طهران العام الماضي، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وتُصنف كجريمة حرب.

وأوضح التقرير، الذي قدمه ثلاثة من كبار القانونيين اليوم الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الحصيلة البشرية لهجوم يونيو الماضي، والتي بلغت نحو 80 قتيلاً، تؤكد أن المنشأة لم تكن تشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً يبرر استهدافها.

ويُعرف السجن بشكل واسع بكونه معتقلاً لعدد كبير من السجناء السياسيين والمعارضين.

وفيما رجحت بعثة إسرائيل الدبلوماسية بجنيف إصدار رد رسمي على الاتهامات غدا الثلاثاء، كشف التقرير أن تل أبيب دافعت سابقاً عن العملية بوصفها ضربة موجهة ضد "القمع الداخلي" في إيران وأنشطة تجسس "معادية" يُزعم أنها كانت تُدار داخل أسوار السجن.

