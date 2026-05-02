أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً.

أبو ظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات محتملة

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية، مؤكدًة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

كانت الإمارات، التي تضم وجهات سياحية بارزة مثل أبوظبي ودبي، من بين دول الخليج الأكثر تضررا من الهجمات الانتقامية الإيرانية التي أُطلقت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير.

واستؤنفت حركة الطيران بشكل محدود بعد وقت قصير من اندلاع النزاع، بما في ذلك رحلات لإجلاء الركاب العالقين.

وكانت كل من البحرين والعراق والكويت وسوريا قد رفعت سابقا قيودا مماثلة على المجال الجوي كانت قد فرضتها خلال النزاع، وذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من استمرار الهدنة، فإن النزاع الأساسي لم يحل بعد.