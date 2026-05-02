توفي عمرو قدري، لاعب فريق جامعة الوادي الجديد، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وسادت حالة من الحزن بين المشاركين وزملاء اللاعب عقب الإعلان عن وفاته المفاجئة أثناء فعاليات البطولة الرياضية.

أزمة قلبية مفاجئة أثناء المشاركة في البطولة

وقال أنور عباس، مدير الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، إن اللاعب عمرو قدري كان ضمن المشاركين في بطولة دوري المصالح الحكومية بمدينة رأس البر، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وأضاف أن الوفاة وقعت وسط حالة من الصدمة والحزن بين أعضاء الفرق المشاركة والمنظمين للبطولة، خاصة أن اللاعب كان يتمتع بحالة صحية مستقرة قبل مشاركته في المنافسات.

استعدادات لتشييع الجثمان بقرية بولاق

وتستعد قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لتشييع جنازة اللاعب الراحل فور الانتهاء من التصاريح والإجراءات القانونية اللازمة، ووصول الجثمان من مدينة رأس البر إلى مسقط رأسه.

بطولة تجمع فرق المصالح الحكومية

وتستضيف محافظة دمياط نهائي دوريات المصالح الحكومية، بمشاركة عدد من الفرق الرياضية القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن منافسات تجمع العاملين والفرق التابعة للجهات والمصالح الحكومية.