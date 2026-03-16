ترامب يُشكك في مصير مجتبى خامنئي: "لا أحد يعرف إن كان حيًا أم ميتًا"

كتب : مصطفى الشاعر

09:37 م 16/03/2026 تعديل في 17/03/2026

مجتبى خامنئي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من التساؤلات حول مصير المرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، مشيرا إلى احتمالية وفاته أو تعرّضه لإصابات بليغة منعته من "الظهور العلني" منذ إعلان تنصيبه.

قال ترامب، في تصريحات من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض: "أقصد، الكثير من الناس يقولون إنه تشوه بشكل سيئ، يقولون إنه فقد إحدى ساقيه، وتعرّض لإصابات بالغة، وآخرون يقولون إنه مات.. لا أحد يقول إنه بصحة جيدة بنسبة 100%"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

تابع الرئيس الأمريكي مشككا في الغياب المفاجئ للمرشد الجديد: "قد يكون ذلك لأسباب عديدة ومختلفة.. نحن لا نعرف إن كان ميتا أم لا، لكنني سأقول إنه منذ إعلان تعيينه لم يره أحد، وهذا أمر غير معتاد".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي البالغ من العمر (56 عاما) في أي مناسبة عامة منذ توليه المنصب، مما فتح الباب أمام التكهنات حول وضعه الصحي.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله إن مجتبى خامنئي تعرّض لـ "كسر في القدم وإصابات طفيفة أخرى" خلال اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح المصدر، أن المرشد الجديد أُصيب أيضا "بكدمات حول عينه اليسرى وجروح طفيفة في وجهه"، وهي تفاصيل تتقاطع جزئيا مع تلميحات دونالد ترامب حول تدهور حالته الصحية جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

دونالد ترامب مجتبى خامنئي الحالة الصحية لمجتبى خامنئي إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار الإنسولين
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد