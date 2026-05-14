تعرّضت سفينة هندية لهجوم غامض أدى إلى غرقها قبالة السواحل العُمانية، في حادث تزامن مع انعقاد قمة بكين التاريخية بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج والتي تصدرت أجندتها ملفات أمن الممرات المائية وحرية الملاحة.

غرق سفينة هندية قبالة سواحل عُمان

أفادت السلطات الهندية، اليوم الخميس، بأن السفينة الشراعية الخشبية التي كانت تبحر من الصومال باتجاه الإمارات تعرّضت لاستهداف مباشر أسفر عن اندلاع حريق هائل على متنها مما أدى إلى غرقها بالكامل.

ونددت نيودلهي، بهذا الحادث الذي وصفته بـ"غير المقبول"، مشددة على ضرورة تجنب استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في ظل حالة التوتر العسكري المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

إنقاذ طاقم السفينة المنكوبة وتقديرات تُشير إلى استهداف بمسيّرة أو صاروخ

نجح خفر السواحل العُماني في إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 شخصا ونقلهم بـ"سلام" إلى ميناء دبا، بعد أن أتت النيران على كامل السفينة التي كانت تحمل شحنة من الماشية.

وبينما التزمت الهند بضبط النفس في تحديد هوية المهاجمين، أشارت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إلى أن الانفجار الذي تسبب في الغرق يُعتقد أنه ناتج عن طائرة مسيّرة أو صاروخ موجه، مما يرفع من مستوى القلق الدولي بشأن سلامة الملاحة في المنطقة قبالة سواحل عمان واليمن ومناطق التماس المائي المجاورة.

تزامن ميداني مع عبور سفن صينية لمضيق هرمز وترتيبات طهران الخاصة

يأتي غرق السفينة الهندية في توقيت حساس تزامنا مع ما كشفته وكالة "فارس" الإيرانية، عن بدء عبور سفن صينية عبر مضيق هرمز بناءً على ترتيبات خاصة وقرار من طهران لإدارة الممر المائي الحيوي.

وتربط الأوساط السياسية بين هذا الحادث وبين المباحثات المكثفة التي جرت في بكين، حيث اتفق ترامب وشي على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق الطاقة.

ويبدو أن التحرك الميداني الصيني يعكس محاولة لبسط الحماية على خطوط إمدادها النفطية في وقت تواجه فيه السفن التجارية الأخرى مخاطر متزايدة.

موقف هندي حازم تجاه استهداف الملاحة وسط الصراع الإقليمي

أكدت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، ضرورة عدم تعريض أفراد الطاقم المدنيين الأبرياء للخطر أو عرقلة حرية التجارة الدولية بأي شكل من الأشكال.

وجاء الموقف الهندي ليحذّر من خطورة تحول السفن التجارية إلى أهداف في ظل ما وصفته بـ"الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران"، مشيرة إلى أن استقرار الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كلي على أمن هذه الممرات المائية.

وتُطالب نيودلهي بضمانات دولية لعدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف سفنا ترفع أعلام دول غير مشاركة في النزاعات المسلحة الدائرة في المنطقة.