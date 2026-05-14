التعليم تعلن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعليم الفني العام المقبل

كتب : أحمد الجندي

04:41 م 14/05/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستبدأ خلال العام الدراسي المقبل تطبيق دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب التعليم الفني، بنفس الآليات المطبقة على طلاب التعليم العام، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الاستفادة من التعليم الرقمي والتكنولوجي، بما يضمن رفع كفاءة الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية.

وأضاف أن نحو 200 ألف طالب من طلاب الأزهر الشريف بالصف الأول الثانوي درسوا بالفعل عبر المنصة التعليمية بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أن التجربة حققت نتائج إيجابية وأسهمت في تعزيز مهارات الطلاب التكنولوجية والتعليمية.

البرمجة محمد عبداللطيف تعليم الذكاء الاصطناعي

