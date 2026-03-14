كشفت تحليلات حديثة لصور الأقمار الصناعية عن حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المدن الإيرانية نتيجة الضربات الجوية المتبادلة، خاصة مع تصاعد المواجهات العسكرية التي اندلعت قبل نحو أسبوعين بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى،

مناطق الحضرية الرئيسية تتعرض لدمار واسع في إيران

أظهرت البيانات أن بعض المناطق الحضرية الرئيسية تعرضت لدمار واسع في البنية التحتية خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس شدة العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ بداية التصعيد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

ووفق تحليل أعده باحثون في جامعة ولاية أوريغون الأميركية اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية التابعة لمرصد "كوبرنيكوس سينتنيل"، تبين أن مدن طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان كانت الأكثر تضررًا من الغارات.

وأوضح الباحثون أن العاصمة طهران، التي تعد أكبر المدن الإيرانية، شهدت أضرارًا كبيرة في منشآت وبنى تحتية مختلفة، كما سجلت مدينة شيراز الواقعة في جنوب وسط إيران آثار دمار واضحة في عدد من المواقع.

مدينة بندر عباس الساحلية تتعرض لأضرار كبيرة.. ماذا حدث؟

أشار التحليل إلى أن مدينة بندر عباس الساحلية تعرضت بدورها لأضرار كبيرة، حيث تم رصد تضرر أكثر من أربعين منشأة داخل المدينة، حيث تكتسب بندر عباس أهمية استراتيجية كبيرة لاحتضانها قاعدة بحرية رئيسية لإيران، فضلًا عن موقعها الحيوي على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. كما أن المنطقة تشهد تكدسًا للسفن المحملة بالنفط في ظل التوترات الأمنية والتهديدات المتبادلة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث جامون فان دن هوك، الذي أجرى التحليل بالتعاون مع الباحث كوري شير من مختبر "إيكولوجيا النزاعات" المتخصص في الأبحاث الجيوفضائية، أن طبيعة الأضرار المسجلة تشير إلى غياب جبهة قتال واضحة حتى الآن.

وأضاف أن الضربات والدمار يحدثان في مناطق متفرقة من إيران في وقت متقارب، ما يدل على انتشار العمليات العسكرية في عدة مناطق بالتزامن.

واعتمد الباحثون في دراستهم على مقارنة بيانات القمر الصناعي "سنتينل-1" قبل بدء الهجوم في 28 فبراير، مع بيانات أخرى تم جمعها خلال الفترة الممتدة بين الثاني والعاشر من مارس، حيث يستخدم هذا القمر الصناعي تقنية الرادار المتقدمة لمراقبة التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض، وهو ما يسمح برصد الأضرار أو الدمار الذي قد يصيب المباني والمنشآت.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه التقنية لا تستطيع الكشف عن الأضرار التي قد تصيب الأراضي الزراعية أو المناطق المغطاة بالنباتات، ما يعني أن حجم الخسائر الحقيقية قد يكون أكبر من الأرقام التي يمكن رصدها عبر هذه الصور الفضائية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة استهدفت أكثر من خمسة عشر ألف هدف داخل إيران منذ اندلاع النزاع العسكري.