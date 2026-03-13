"لاريجاني" يرد على وزير الدفاع الأمريكي: قادتنا بين الناس وقادتكم على جزيرة إبستين
كتب : محمد أبو بكر
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري
رد علي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، على بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي.
وقال "لاريجاني": "قادتنا كانوا وما زالوا بين الناس، ولكن قادتكم؟ على جزيرة إبستين!".
كان وزير الحرب الأمريكي، قال: قادة إيران يختبئون تحت الأرض وتفوقنا يتسع.
وأضاف: المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد تعرض لتشوهات، مشككًا في قدرة مجتبى على القيادة بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.