"لاريجاني" يرد على وزير الدفاع الأمريكي: قادتنا بين الناس وقادتكم على جزيرة إبستين

كتب : محمد أبو بكر

07:34 م 13/03/2026

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري

رد علي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، على بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي.

وقال "لاريجاني": "قادتنا كانوا وما زالوا بين الناس، ولكن قادتكم؟ على جزيرة إبستين!".

كان وزير الحرب الأمريكي، قال: قادة إيران يختبئون تحت الأرض وتفوقنا يتسع.

وأضاف: المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد تعرض لتشوهات، مشككًا في قدرة مجتبى ⁠على القيادة بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

