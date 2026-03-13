كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اندلاع مشاجرة بين صانعة محتوى وعدد من الأشخاص على خلفية رفضها دفع القيمة الإيجارية لشقة مستأجرة.

تفاصيل مشاجرة بين صانعة محتوى ومستأجرين

وقالت المصادر الأمنية، إن الواقعة حدثت بتاريخ 10 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: صانعة محتوى مقيمة بدائرة القسم، وطرف ثانٍ: 3 أشخاص مقيمين بنفس الدائرة، بسبب رفض الطرف الأول دفع الإيجار وتهديدهم بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق تمهيدًا لإحالتها للجهات القضائية المختصة.