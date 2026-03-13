ماكرون وبن سلمان يؤكدان على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن

كتب : مصراوي

09:17 م 13/03/2026

إيمانويل ماكرون

الرياض (د ب أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بن سلمان وماكرون، بحثا خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، وأكدا على:" ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي".

وجددت السعودية التأكيد على أن اعتداءات إيران تعد تصعيداً خطيراً بلا مبرر، وتبعاته خطيرة على استقرار المنطقة.

من جانبه حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية لم تقض تماماً على القدرات العسكرية الإيرانية، ودعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى توضيح أهدافه النهائية والوتيرة التي يريد أن يمنحها للعمليات.

وقال ماكرون بعد اجتماع مع مسؤولين من جي 7، "لحقت أضرار جسيمة بقدرات إيران العسكرية الباليستية، ولكن طهران تواصل مهاجمة العديد من الدول في المنطقة، وبالتالي فإن الضربات لم تقضِ تماماً على قدراتها".

السعودية وفرنسا الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران
