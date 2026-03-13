نجح الفريق الطبي بالمجمع الطبي بالإسماعيلية في إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من عدوى بكتيرية بالعظمة الشظوية اليمنى، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب المضاعفات والحفاظ على سلامة الأعصاب المحيطة.

أُجريت الجراحة من خلال تعاون مشترك بين قسمي جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الجزء المصاب بالعدوى البكتيرية بالكامل، مع الحفاظ على سلامة العصب الشظوي الأيمن.

وتطلبت العملية درجة عالية من الدقة والخبرة الجراحية، نظرًا لحساسية موقع العصب الشظوي ودوره المهم في الحركة والإحساس بالساق.

أُجريت الجراحة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين، ضمت:

• الدكتور بيتر سمير – استشاري جراحة العظام

• الدكتور محمد حسن – استشاري جراحة المخ والأعصاب

• الدكتور محمد رجب – أخصائي جراحة العظام

إلى جانب فريق التخدير وتمريض العمليات الذي ساهم في نجاح التدخل الجراحي.

وتكللت الجراحة بالنجاح الكامل، حيث تم القضاء على مصدر العدوى مع الحفاظ على سلامة العصب، وشهدت حالة الطفلة تحسنًا ملحوظًا خلال فترة المتابعة الطبية، لتغادر المستشفى بصحة جيدة وفي حالة مستقرة بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

جاء إجراء الجراحة تحت متابعة وإشراف: الدكتور حسام سلامة المدير الطبي، والدكتور أحمد خالد مدير المجمع الطبي، في إطار الحرص على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.