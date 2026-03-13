إعلان

فريق طبي بالإسماعيلية ينقذ طفلة من مضاعفات عدوى بكتيرية في العظام

كتب : أميرة يوسف

10:09 م 13/03/2026

المجمع الطبي بالإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح الفريق الطبي بالمجمع الطبي بالإسماعيلية في إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من عدوى بكتيرية بالعظمة الشظوية اليمنى، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتجنب المضاعفات والحفاظ على سلامة الأعصاب المحيطة.
أُجريت الجراحة من خلال تعاون مشترك بين قسمي جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الجزء المصاب بالعدوى البكتيرية بالكامل، مع الحفاظ على سلامة العصب الشظوي الأيمن.
وتطلبت العملية درجة عالية من الدقة والخبرة الجراحية، نظرًا لحساسية موقع العصب الشظوي ودوره المهم في الحركة والإحساس بالساق.

أُجريت الجراحة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين، ضمت:
• الدكتور بيتر سمير – استشاري جراحة العظام
• الدكتور محمد حسن – استشاري جراحة المخ والأعصاب
• الدكتور محمد رجب – أخصائي جراحة العظام

إلى جانب فريق التخدير وتمريض العمليات الذي ساهم في نجاح التدخل الجراحي.

وتكللت الجراحة بالنجاح الكامل، حيث تم القضاء على مصدر العدوى مع الحفاظ على سلامة العصب، وشهدت حالة الطفلة تحسنًا ملحوظًا خلال فترة المتابعة الطبية، لتغادر المستشفى بصحة جيدة وفي حالة مستقرة بعد تلقيها الرعاية اللازمة.
جاء إجراء الجراحة تحت متابعة وإشراف: الدكتور حسام سلامة المدير الطبي، والدكتور أحمد خالد مدير المجمع الطبي، في إطار الحرص على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجمع الطبي بالإسماعيلية جراحة العظام عملية جراحية لطفلة عدوى بكتيرية

فيديو قد يعجبك



حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
شئون عربية و دولية

حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
الداخلية تكشف سر فيديو "شقة الإسكندرية" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر فيديو "شقة الإسكندرية" المثير للجدل
"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
مصراوى TV

"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
الرئيس الإيراني يشارك في مسيرة يوم القدس بطهران على دراجة نارية.. صور
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني يشارك في مسيرة يوم القدس بطهران على دراجة نارية.. صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي