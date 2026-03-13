مصرع توأم في حادث تصادم سيارة و"كارو" بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:20 م 13/03/2026
لقي صغيران (توأم) يبلغان من العمر 13 عامًا مصرعهما، في حادث تصادم مروع وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ملاكي وعربة "كارو" بطريق (موط – الدهوس) بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا بالحادث الذي وقع أمام مدرسة الصناعة بموط، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: "عمر عبد الخالق سيد" (13 سنة)، وشقيقه التوأم "أحمد"، إثر اصطدام السيارة بالعربة التي كانا يستقلانها.

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

