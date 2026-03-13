عبد العاطي لكبير مستشاري ترامب: نؤكد إدانتنا للعدوان الإسرائيلي على لبنان

كتب : وكالات

09:20 م 13/03/2026

بدر عبد العاطي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية يوم الجمعة، التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وجاء الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وبولس، في إطار المتابعة المتواصلة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان الشقيق، فى ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، جدد عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.

وشدد وزير الخارجية، على أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأكد عبد العاطي، دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في فرض سلطاتها على كافة الأراضي اللبنانية.

وجدد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني اللبناني، ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد على ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق.

ومن جانبه، ثمن مسعد بولس الدور الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار فى لبنان، مشيدا بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

