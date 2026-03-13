أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جمهورية جيبوتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية.

وأكد عبدالعاطي، على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا الحرص المتبادل على الدفع بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وشدد عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجيبوتي، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والمناطق اللوجستية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة اتساقا مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد عبد العاطى على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددا الرفض التام وإدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال (صوماليلاند)"، مؤكدا الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن والاستقرار وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في ظل الترابط الوثيق بين أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي.