شهدت مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، إنهيار حائط من وحدة سكنية بالطابق السادس بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء، مما أسفر عن تحطم 3 سيارات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انهيار حائط من علو، على عدد من السيارات، مما أثار الخوف بين المواطنين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين عدم وقوع إصابات بشرية، وتم التحفظ على مكان الحادث.

في السياق انتقل الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، إلى موقع الحادث، وتبين وقوعه بشارع مدرسة المعلمات بجوار مسجد الفولي، بنطاق حي وسط مدينة المنيا.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المعاينة الأولية تبين من خلالها انهيار أحد الحوائط بالطابق السادس العلوي من البرج، مما أدى إلى سقوطه وتضرر 3 سيارات كانت متوقفة أسفل العقار، دون وقوع أي إصابات بشرية، كما أسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وأضاف جبر إلى أنه تم الدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية، إلى جانب سيارة تابعة لقطاع الكهرباء وأخرى من الوحدة المحلية، للتعامل مع الموقف وتأمين الموقع ورفع الآثار الناتجة عن الحادث، فضلًا عن العمل على إعادة التيار الكهربائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المعاينة أوضحت أن العقار مرخص بأرضي و5 أدوار فقط، بينما يعد الدور السادس مخالفًا، وسبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم قبل نحو شهر إزالة السقف الخاص به وقطع الأشاير، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.