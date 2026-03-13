إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: استهدفنا 15 ألف هدف في إيران

كتب : محمد جعفر

02:56 م 13/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت أكثر من 15 ألف هدف داخل إيران، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة الحملة العسكرية المستمرة.

جاء ذلك خلال إحاطة صحافية في البنتاجون، الجمعة، حيث أوضح هيجسيث أن العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى إضعاف كبير في قدرات طهران العسكرية، وأشار هيجسيث إلى أن إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية فعالة أو قوة جوية أو بحرية قادرة على المواجهة، مشيراً إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت خسائر كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية.

انخفاض كبير في الصواريخ والمسيّرات

أوضح وزير الدفاع الأميركي أن حجم الصواريخ الإيرانية تراجع بنسبة 90%، مضيفاً أن الطائرات المسيّرة الانتحارية التي أطلقت الخميس انخفضت بنسبة 95%، وأضاف: "كما يرى العالم، فإنهم يتصرفون بيأس شديد في مضيق هرمز، وهو أمر نتعامل معه".

أكثر من ألف هدف يومياً

وأشار هيجسيث إلى أن العمليات الجوية المشتركة بين القوات الأمريكية والإسرائيلية أسفرت عن استهداف أكثر من 15 ألف هدف للعدو، بمعدل أكثر من ألف هدف يومياً.

وأكد أن الحملة العسكرية تسير وفق خطة واضحة، قائلاً: "نحن نسير وفق الخطة لهزيمة وتدمير وتعطيل كل قدراتهم العسكرية ذات الأهمية بوتيرة لم يشهد العالم مثلها من قبل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضربات الأمريكية الإسرائيلية إيران مضيق هرمز إيران أمريكا بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
شئون عربية و دولية

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
أخبار مصر

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سفرة رمضان

أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
دراما و تليفزيون

فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"