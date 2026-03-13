كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت أكثر من 15 ألف هدف داخل إيران، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة الحملة العسكرية المستمرة.

جاء ذلك خلال إحاطة صحافية في البنتاجون، الجمعة، حيث أوضح هيجسيث أن العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى إضعاف كبير في قدرات طهران العسكرية، وأشار هيجسيث إلى أن إيران لم تعد تمتلك دفاعات جوية فعالة أو قوة جوية أو بحرية قادرة على المواجهة، مشيراً إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت خسائر كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية.

انخفاض كبير في الصواريخ والمسيّرات

أوضح وزير الدفاع الأميركي أن حجم الصواريخ الإيرانية تراجع بنسبة 90%، مضيفاً أن الطائرات المسيّرة الانتحارية التي أطلقت الخميس انخفضت بنسبة 95%، وأضاف: "كما يرى العالم، فإنهم يتصرفون بيأس شديد في مضيق هرمز، وهو أمر نتعامل معه".

أكثر من ألف هدف يومياً

وأشار هيجسيث إلى أن العمليات الجوية المشتركة بين القوات الأمريكية والإسرائيلية أسفرت عن استهداف أكثر من 15 ألف هدف للعدو، بمعدل أكثر من ألف هدف يومياً.

وأكد أن الحملة العسكرية تسير وفق خطة واضحة، قائلاً: "نحن نسير وفق الخطة لهزيمة وتدمير وتعطيل كل قدراتهم العسكرية ذات الأهمية بوتيرة لم يشهد العالم مثلها من قبل".