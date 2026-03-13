إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: إيران لم يعد لديها قوة جوية وسندمر كامل قدراتهم

كتب : محمد جعفر

02:53 م 13/03/2026 تعديل في 02:53 م

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستتعامل مع أزمة مضيق هرمز ضمن العمليات الجارية.

تراجع القدرات الجوية والبحرية

قال هيجسيث إن إيران "لم يعد لديها قوة جوية"، مضيفًا أن أسطولها البحري بات يتمركز في عمق الخليج، مؤكداً أن طهران لم تعد قادرة على إعادة بناء هذه القدرات بسهولة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن العمليات العسكرية تستهدف كذلك شركات الدفاع الإيرانية، متوقعًا أن يتم تدميرها بالكامل قريبًا، وأضاف: "نهاجم ما لديهم من مخزون الصواريخ، وسنتأكد من أنهم لن يمتلكوا القدرة على إنتاج المزيد".

استمرار الضغط العسكري

وشدد هيجسيث على أن واشنطن ستواصل الضغط العسكري على إيران، قائلاً: "سندمر كامل قدراتهم، وسنتابع الضغط ونتقدم من دون رحمة لأعدائنا".

