سخر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، قائلاً إن "الزعيم غير الأعلى إلى هذا الحد" أصيب وربما تعرض لتشوه.

وبعد أربعة أيام من الصمت، ومع تداول تقارير عن إصابته في غارة جوية، أصدر مجتبى خامنئي بيانًا مكتوبًا أمس قرأه مذيع على التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن البيان كان "ضعيفًا"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك صوت ولا فيديو".

وأضاف وزير الدفاع: "لدى إيران الكثير من الكاميرات والكثير من أجهزة تسجيل الصوت. لماذا بيان مكتوب؟ أعتقد أنكم تعرفون السبب. والده ميت؛ هو خائف، مصاب، هارب، ويفتقر إلى الشرعية".

وتابع: "إنها فوضى بالنسبة لهم. من الذي يقود؟ ربما إيران نفسها لا تعرف".

ونشر المرشد الإيراني الجديد مجبتى خامنئي، رسالته الأولى منذ الإعلان عن اختياره خلفًا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من اندلاع الحرب على إيران أواخر فبراير الماضي.

وقال خامنئي في تدوينات نشرها حسابه على إكس، الذي يتابعه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشخصيات رسمية، إنه علم باختباره مرشدًا لإيران "من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي".

وأضاف: "بالنسبة لي، الجلوس في مكان كان مقر جلوس اثنين من القادة العظام، الإمام الخميني الكبير والمرحوم خامنئي، أمر صعب جدًا".

وأشار مجتبى إلى أنه عاين جثمان والده الراحل، متابعًا: "ما رأيته كان كجبل من الصلابة... لقد أثارت بصيرة وحكمة الشعب الإيراني العظيم في الحدث الأخير، إلى جانب ثباته وشجاعته وحضوره، إعجاب الأصدقاء وذهول الأعداء".