إعلان

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة عليا تضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل

كتب : عمر صبري

02:11 م 13/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لجنة عليا بـ الأعلى للجامعات لوضع خريطة مستقبلية لسوق العمل (1)
  • عرض 3 صورة
    لجنة عليا بـ الأعلى للجامعات لوضع خريطة مستقبلية لسوق العمل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات واحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمام الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته لأوجه التطور العالمي في منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيده على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها؛ لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية و بما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.

ووجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

واستمع المجلس إلى رؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات خريطة مستقبلية لسوق العمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: بوتين ربما يساعد إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: بوتين ربما يساعد إيران
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سفرة رمضان

أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
حوادث وقضايا

مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
أخبار المحافظات

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"
رياضة محلية

معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026