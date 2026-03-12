إعلان

البحرين تتخذ إجراءات استثنائية لتأشيرات الزيارة

كتب : د ب أ

01:54 م 12/03/2026

البحرين

قررت البحرين اليوم الخميس اتخاذ إجراءات استثنائية لتأشيرات الزيارة في ضوء الظروف الراهنة والعدوان الإيراني الذي تتعرض له المملكة وما نتج عن ذلك من إلغاء أو تعليق لعدد من الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ( بنا) عن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قوله إنه سيتم إعفاء حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها المتواجدين داخل مملكة البحرين، ممن انتهت مدة بقائهم، اعتبارًا من 28 فبراير الماضي، من الغرامات المترتبة على التأخير في مغادرة البلاد، وذلك لمدة شهر إضافي بعد إعادة فتح المجال الجوي.

وأوضح أنه سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة الصالحة حتى 28 من الشهر الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية للزوار الموجودين خارج مملكة البحرين، ممن تقدموا بطلبات الحصول على التأشيرة قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من استخدامها بسبب الظروف الاستثنائية.

وأكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حرصها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المسافرين ومراعاة الظروف الاستثنائية، داعيةً الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات.

البحرين تأشيرة تأشيرة البحرين

