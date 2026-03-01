كتب- محمود الطوخي

أدانت جامعة الدول العربية، استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية مؤخراً

واعتبر الجامعة العربية في بيان، أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، محذرة مما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وشدد البيان، على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، مشددة على رفضها القاطع للمساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر كان.

ودعت الجامعة في بيانها إيران إلى وقف الأعمال التصعيدية فورا وتحكيم لغة العقل، لتفادي توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

وأعربت الجامعة العربية، عن تقديرها الكبير للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان وعدد من الدول الشقيقة، بما في مصر وقطر والدول الصديقة، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، مؤكدة على أهمية الاستفادة القصوى من تلك الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف.