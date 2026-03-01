ترامب يتوعد إيران بـ "الضربة الأشد قسوة" انتقامًا لقتلى الجيش الأمريكي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا مصورا عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد فيه أن الولايات المتحدة ستنتقم لقتلى الجيش الأمريكي، متوعدا بتوجيه "الضربة الأشد قسوة" للنظام الإيراني.

عملية ضخمة من أجل المستقبل

في تصريحات عاجلة، أوضح ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تقوم بعملية ضخمة، ليس فقط لضمان الأمن في زماننا ومكاننا، ولكن لأطفالنا وأطفالهم"، معتبرا أن هذا التحرك يمثل "واجب وعبء شعب حر".

إحباط التهديد النووي

شدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الإجراءات "صحيحة وضرورية"، لضمان عدم اضطرار الأمريكيين أبدا لمواجهة نظام وصفه بـ "الإرهابي المتطرف والمتعطش للدماء"، ومنعه من أن يكون مسلحا بأسلحة نووية.

إنهاء التهديدات والعهد للشعب الإيراني

اختتم ترامب بقوله: "قدمت تعهدا للشعب الإيراني ووفيت به، وما تبقى متروك له"، واصفا إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، مؤكدا أن تهديدات الجمهورية الإسلامية لن تستمر بعد الآن.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.