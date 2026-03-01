إعلان

زيلينسكي: نجونا من أصعب شتاء واجهناه منذ اندلاع الحرب

كتب : مصراوي

11:49 م 01/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده بصمودهم في وجه رابع شتاء من حرب روسيا على أوكرانيا، مشيدا بقدرتهم على التحمل في مواجهة الهجمات الروسية المكثفة على منظومة الطاقة الأوكرانية في ظل درجات حرارة تحت الصفر.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور، اليوم الأحد، وهو أول أيام فصل الربيع الأرصادي الذي يمتد من مارس إلى مايو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية: "اليوم هو اليوم الذي يستطيع فيه كل واحد منا أن يقول بحق: لقد نجونا من هذا الشتاء، وهو الأصعب منذ بداية الحرب".

وأضاف زيلينسكي: "كان الروس يريدون استخدام هذا الشتاء لتدمير أوكرانيا والأوكرانيين، لكن أوكرانيا لم تستسلم".

وكانت روسيا قد هاجمت أكثر من 700 هدف في إحدى أكبر ضرباتها يوم السادس من ديسمبر، تلتها هجمات منتظمة على منشآت مختلفة لإمدادات الطاقة.

وتابع زيلينسكي: "لم يتحمل أي شعب مثل هذه المحن"، مضيفا: "الأوكرانيون تجاوزوا هذا أيضا".

ومن خلال هذه الهجمات، التي عطلت جزئيا إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة، حاولت القوات الروسية ممارسة ضغط هائل على السكان المدنيين في أوكرانيا.

وأدت الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز إلى انقطاعات في التيار الكهربائي استمرت لساعات في مناطق مختلفة من البلاد، ما شكل تحديات "جسيمة" لفرق الإصلاح الأوكرانية.

زيلينسكي ر روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

