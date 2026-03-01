إعلان

تزامنًا مع التوترات الإقليمية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين والداخلية تستنفر

كتب - مصطفى الشاعر

08:15 م 01/03/2026 تعديل في 08:15 م

صافرات الإنذار

أطلقت السلطات الأمنية في مملكة البحرين، صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، وسط حالة من "الاستنفار الأمني" الملحوظ، وذلك في أعقاب رصد تهديدات أمنية استدعت تحذير السكان بشكل فوري.

تحذير رسمي للمواطنين والمقيمين

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا عاجلا، اليوم الأحد، دعت فيه جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الهدوء والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن أو الاحتماء داخل المنازل، مؤكدة أن إطلاق صفارات الإنذار جاء لوجود "خطر أمني" يتطلب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

سياق التصعيد الإقليمي

يأتي هذا التطور الأمني الصادم في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

