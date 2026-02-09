وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة المحادثات الأخيرة في مسقط بأنها بداية جيدة في مسار التفاهمات، مشددا في الوقت ذاته على أن المضي قدما يتطلب إجراءات ملموسة لتبديد الشكوك القائمة حول نوايا وأهداف الإدارة الأمريكية تجاه الملفات العالقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أطلع عراقجي وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، خلال محادثات هاتفية منفصلة، اليوم الإثنين، على نتائج المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

من جانبهم، أعرب وزراء خارجية دول المنطقة عن ترحيبهم بانطلاق محادثات مسقط، مؤكدين على ضرورة استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي تضمن منع أي تصعيد للتوترات، معتبرين أن نجاح هذه المحادثات أمرا بالغ الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة.