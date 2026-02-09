إعلان

وزير الخارجية الإيراني: محادثات مسقط بداية جيدة.. وننتظر وضوحا في الأهداف الأمريكية

كتب- مصطفى الشاعر

09:37 م 09/02/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة المحادثات الأخيرة في مسقط بأنها بداية جيدة في مسار التفاهمات، مشددا في الوقت ذاته على أن المضي قدما يتطلب إجراءات ملموسة لتبديد الشكوك القائمة حول نوايا وأهداف الإدارة الأمريكية تجاه الملفات العالقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أطلع عراقجي وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، خلال محادثات هاتفية منفصلة، اليوم الإثنين، على نتائج المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

من جانبهم، أعرب وزراء خارجية دول المنطقة عن ترحيبهم بانطلاق محادثات مسقط، مؤكدين على ضرورة استمرارها للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي تضمن منع أي تصعيد للتوترات، معتبرين أن نجاح هذه المحادثات أمرا بالغ الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران الأهداف الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
رياضة محلية

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
أخبار مصر

سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)
ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
أخبار مصر

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة