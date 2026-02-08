إيران: نتائج المفاوضات قيد الدراسة وتقتصر على الملف النووي

طهران – (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تتفاوض حصراً حول الموضوع النووي، مشيرا إلى أنه إذا تقرر استمرار المفاوضات فسيكون الأمر على هذا النحو أيضاً، مضيفا "إن نتائج المفاوضات قيد الدراسة حالياً" .

جاء ذلك خلال عقد عراقجي مؤتمراً صحفياً على هامش المؤتمر الوطني للسياسة الخارجية وتاريخ العلاقات الخارجية وبحضور كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وأساتذة الجامعات، وذلك في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية.- حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.

وقال عراقجي: "فيما يتعلق بمسار المفاوضات النووية، إن مفاوضات يوم الجمعة في مسقط تقتصر فقط على الملف النووي، وقد أعلنّا أننا نتفاوض حصراً حول الموضوع النووي".

وأضاف "إذا تقرر استمرار المفاوضات فسيكون الأمر على هذا النحو أيضاً، وإن نتائج المفاوضات قيد الدراسة حالياً، والتوجه العام لدى البلدين هو مواصلة المفاوضات، ونحن بانتظار اتخاذ القرار في العواصم".