نتنياهو يهاجم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ويصفه بـ "صديق المتحرش بالأطفال"

كتب : محمد جعفر

02:21 م 08/02/2026

بنيامين نتنياهو

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وذلك ردًا على تصريح باراك الأخير الذي وصفه نتنياهو بـ"النظرية العرقية الجديدة".

وأكد نتنياهو خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، أنه صُدم من كلمات باراك وعلاقته بشخص معروف بالتحرش بالأطفال (جيفري إبستين)، وقال: "لو كنت أنا من يقول ذلك، لكانت جميع الصحف قد فتحت"، موضحًا أن تصريحات باراك الشائنة لم تُقابل بأي رد فعل من أحزاب اليسار، معبرًا عن رفضه المطلق لهذه المواقف التي اعتبرها غير مقبولة ومسيئة.

وتابع: "لقد صُدمت عندما سمعت نظرية إيهود باراك العنصرية الجديدة، هذا الرجل صديق المتحرش بالأطفال، والذي زاره أكثر من 30 مرة لا يعرف الحياء على الإطلاق".

وفي هذا السياق، كشفت مراسلات نُشرت حديثًا من قبل وزارة العدل الأمريكية، ضمن ملفات تتعلق برجل الأعمال المدان في قضايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر جيفري إبستين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أقام بصورة متكررة في شقة بنيويورك كان إبستين يستخدمها لاستضافة موظفيه وضيوفه.

وبحسب مئات الرسائل الإلكترونية التي اطّلعت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن زيارات باراك إلى الشقة، الواقعة في مبنى بشارع إيست 66 في مانهاتن، جرت بين عامي 2015 و2019، أي بعد إدانة إبستين في قضية استغلال قاصر، وقبل ترشح باراك لانتخابات الكنيست عام 2019، وقد أكد باراك في تصريحات سابقة أنه كان يقيم في شقة إبستين "من وقت لآخر".

وتشير المراسلات إلى أن موظفي إبستين أطلقوا على الوحدة السكنية اسم "شقة إيهود"، كما ورد ذكرها في رسائل داخلية تتعلق بإدارة الشقق التي كان إبستين يدفع إيجاراتها، وفي إحدى الرسائل المؤرخة في سبتمبر 2016، جرى إدراج الشقة ضمن قائمة وحدات "ندفع إيجارها"، في إشارة مباشرة إلى ترتيبات مالية مستمرة.

بنيامين نتنياهو صديق المتحرش بالأطفال النظرية العرقية الجديدة جيفري إبستين

