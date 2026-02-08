إعلان

ليست سلاحا.. عراقجي يكشف عن قنبلة إيران "النووية"

كتب : مصراوي

11:41 ص 08/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

دبي - (أب)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، أن قوة طهران تأتي من قدرتها على "قول لا للقوى العظمى" متبنيا موقفا متشددا بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وفي أعقاب احتجاجات في أنحاء البلاد.

وقال عراقجي في حديثه للدبلوماسيين في قمة بطهران، إن إيران سوف تتمسك بموقفها بأنه يجب أن تكون لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم- وهي نقطة خلاف أساسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشاد بالمباحثات التي أجريت أمس الأول الجمعة في عمان مع الأمريكيين، ووصفها بـ"خطوة إلى الأمام"، فإن تصريحات عراقجي تشير إلى وجود تحديات في الأفق.

وقال عراقجي: "أعتقد أن سر قوة الجمهورية الإيرانية الإسلامية هو قدرتها على الوقوف أمام التنمر والهيمنة والضغوط من الآخرين".

وأضاف "هم يخشون قنبلتنا النووية، على الرغم من أننا لا نسعى نحو قنبلة نووية. قنبلتنا النووية هي القوة لقول لا للقوى العظمى. سر قوة الجمهورية الإسلامية هو القوة لقول كلمة لا للقوى".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة البرنامج النووي الايراني دونالد ترامب

