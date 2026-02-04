السودان.. قتيل و8 مصابين بقصف للدعم السريع على مستشفى جنوبي البلاد

الخرطوم - (د ب أ)

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثمانية آخرون اليوم إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لتحالف الدعم السريع والحركة الشعبية طال مستشفى السلاح الطبي بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان السودانية.

ويأتي الهجوم على السلاح الطبي في عاصمة جنوب كردفان بعد أقل من 24 ساعة على قصف مماثل استهدف مرفق طبي في ذات المدينة أوقع ما لا يقل عن 15 قتيلا بينهم 7 أطفال، بحسب صحيفة سودان تريبيون.

وقالت المتحدث باسم شبكة أطباء السودان رزان المهدي في بيان إن "قوات الدعم السريع والحركة الشعبية استهدفتا مستشفى السلاح الطبي بمدينة كادقلي بمسيرة أسفر عن قتل شخص وإصابة 8 أخرين".

وأشارت إلى أن المرفق المستهدف يقدم خدماته الطبية للمواطنين عقب خروج نحو 50% من المرافق الطبية جراء القصف والحصار.

وأوضح أن استمرار استهداف المرافق الطبية والأحياء المدنية عقب توقف الاشتباكات المسلحة هو مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية التي تمنع قصف المرافق المدنية ومواقع تجمعات المدنيين بصورة ممنهجة مما يتسبب في أضرار واسعة وسط المدنيين العزل.

وتمكن الجيش السوداني أمس الثلاثاء ومساندوه من القوة المشتركة والمستنفرون من الوصول إلى كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعد معارك عنيفة قادها ضد الدعم السريع والحركة الشعبية منهيا بذلك حصارا امتد لأكثر من عامين.