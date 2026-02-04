إعلام عبري: إلغاء المفاوضات النووية المقررة الجمعة بين أمريكا وإيران

أفادت القناة 12 العبرية، الأربعاء، بإلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل، بعد تراجع طهران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون الاجتماع.

وقال مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى، إن الولايات المتحدة أبلغت إيران رفضها القاطع لنقل المحادثات إلى سلطنة عُمان أو تغيير الصيغة الأصلية المتفق عليها.

وكشف مسؤول أمريكي عن كواليس انهيار الترتيبات، قائلا: "أخبرناهم: إما هذا أو لا شيء. فقالوا: حسنا، لا شيء إذن".

ومن المقرر أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قطر يوم الخميس لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء القطري حول الوضع مع إيران.

ووفقا للخطة الحالية، سيعود الوفد إلى ميامي بدلا من التوجه إلى عُمان لعقد اجتماع مع الجانب الإيراني.

وأكد المسؤولون، استعداد واشنطن لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، في حال أبدى الجانب الإيراني استعداده للعودة إلى الصيغة الأصلية.

ولوّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بتهديدات ترامب المتكررة بالعمل العسكري قائلا: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي سريعا وإلا سيبدأ الناس في البحث عن خيارات أخرى".

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن ترامب مستعد للتفاوض مع أي طرف، ولا تعتبر واشنطن الاجتماعات مع إيران "تنازلا"، موضحا أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض المباشر إذا توفرت الفرصة.

وأشار روبيو، إلى أن طهران وافقت على صيغة معينة ثم تراجعت عنها، مضيفا: "سنرى إن كان بإمكاننا العودة إلى المسار الصحيح.. نحن نفضل الحوار، وليس من المؤكد التوصل إلى اتفاق، لكننا نريد دراسة الأمر".

وشدد روبيو، على أن أي محادثات تؤدي إلى نتائج ذات مغزى يجب أن تعالج صواريخ إيران الباليستية، ودعمها لوكلائها في المنطقة، وبرنامجها النووي، ومعاملة النظام للشعب الإيراني.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله إن "المحادثات مع الولايات المتحدة في عُمان ستقتصر على البرنامج النووي، أما برنامج الصواريخ الباليستية فليس مدرجا على جدول الأعمال".

بدوره، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منصة "إكس"، المواقف الأمريكية بنشر لقطة شاشة لمقال قديم كتبه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبرر فيه الغزو الأمريكي للعراق.

وكتب عراقجي معلقا: "هل تتذكرون هذه النصيحة الحكيمة من (السيد أمريكا الأخير؟) هل تستطيعون أن تتخيلوا كم كلفت نصيحته السيئة الولايات المتحدة؟"