بعد مصرعه في تركيا.. أنقرة تكشف أسباب تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

(د ب أ)

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الأربعاء أن تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبياً يضم رئيس الأركان محمد الحداد والتي تحطمت في أنقرة قبل شهرين، تظهر حدوث عطل فني في مولدين كهربائيين.

وأوضح أورال أوغلو في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الأربعاء أن محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة تظهر وجود عطل مولدين كهربائيين في الطائرة.

وأضاف أن الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد مكالمة الطوارئ، وأنها تعرضت لعطل كهربائي.

وذكر أن الطيارين طلبا العودة إلى المطار واستخدما النداء الخاص للطوارئ في الطيران، وأنه تم توجيه الطائرة يدويا بسبب العطل الكامل في أنظمة الطائرة.

ولفت الوزير إلى أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أفاد الطياران بتعطل المولد الثاني، وبعد حوالي ثانية تعطل المولد الثالث، دون أي معلومات عن المولد الأول.

وقال أوغلو إن محادثات الطيارين استمرت قليلا وذكرت أن جميع المولدات توقفت عن العمل ثم عاد النظام للعمل وتم الاتصال بالبرج في المطار.

وتابع الوزير أن الاتصال بالطائرة ظل مستمرا حتى الساعة 2027 بالتوقيت المحلي حيث بدأت بالاختفاء عن الرادار ثم تحطمت في الدقيقة 37، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء.

وأسفر سقوط الطائرة بقضاء هايمانا قرب العاصمة التركية أنقرة يوم 23 ديسمبر الماضي، عن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المشير ركن محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.