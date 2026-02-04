إعلان

سوريا توقع اتفاقية تعاون مع شيفرون لتطوير أول حقل بحري

كتب : مصراوي

07:46 م 04/02/2026

الشركة السورية للنفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق - (د ب أ)

وقعت الشركة السورية للنفط المملوكة للدولة اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون إنترناشيونال وشركة قطرية لتطوير أول حقل للنفط والغاز البحري في البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مراسم التوقيع جرت في القصر الرئاسي بدمشق، حيث يشمل العقد المبرم مع شيفرون وشركة باور إنترناشيونال هولدينج تغطية الأعمال التمهيدية في حقل طاقة بحري يقع في البحر الأبيض المتوسط.

وستظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة شهرين، ومن المتوقع أن تتبعها العقود الرسمية والأعمال التشغيلية بعد انقضاء هذه المدة.

وذكر مسؤولون سوريون أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى دفع عجلة الاستكشاف والحفر في المناطق البحرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشركة السورية للنفط شركة شيفرون إنترناشيونال تطوير أول حقل للنفط والغاز في سوريا شركة باور إنترناشيونال هولدينج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
السيسي يقود سيارة كهربائية من إهداء أردوغان خلال زيارته القاهرة
أخبار مصر

السيسي يقود سيارة كهربائية من إهداء أردوغان خلال زيارته القاهرة
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان