البرهان يوجه رسالة إلى الشعب السوداني.. ماذا قال؟

كتب : عبدالله محمود

08:01 م 04/02/2026 تعديل في 08:06 م

عبد-الفتاح-البرهان

كتب-عبدالله محمود:

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رسالة طمأنينة إلى الشعب السوداني.

وجدد البرهان، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، عهده مع السودانيين، مؤكدًا أنه لن يجلس مع المتمردين في موقع واحد.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني،: "الذين يحرضون ضد السودان بالخارج لن يكونوا معنا في هذه البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، رزان المهدي، إن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية استهدفا مستشفى السلاح الطبي بمدينة كادقلي بمسيرة، مما أسفر عن قتل شخص وإصابة 8 أخرين.

وأشارت رزان المهدي، إلى أن المرفق المستهدف يقدم خدماته الطبية للمواطنين عقب خروج نحو 50% من المرافق الطبية جراء القصف والحصار.

وأوضحت المهدي، أن استمرار استهداف المرافق الطبية والأحياء المدنية عقب توقف الاشتباكات المسلحة هو مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية التي تمنع قصف المرافق المدنية ومواقع تجمعات المدنيين بصورة ممنهجة مما يتسبب في أضرار واسعة وسط المدنيين العزل.

