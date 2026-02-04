مصطفى الشاعر

أفادت "وزارة الخارجية الأوكرانية"، بأن الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية المُكثفة التي استهدفت منشآت الطاقة الحيوية باتت تشكّل "عائقا جوهريا" أمام تقدم محادثات السلام.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، أكّدت الوزارة، في بيان رسمي، أن استمرار موسكو في تدمير البنية التحتية المدنية "يُجهض المساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع".

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن جولة المحادثات الثلاثية الأوكرانية الأمريكية الروسية ستركّز على المسائل العسكرية والجوانب السياسية المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، أن أوكرانيا مهتمة بإنهاء الحرب في "أسرع وقت ممكن" وتحقيق نتائج ملموسة من المفاوضات، بعيدا عن التقيد بمواعيد نهائية محدّدة، مشيرا إلى أن أن كييف تسعى لتحقيق السلام في وقت أقرب بكثير من حلول فصل الربيع.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حرج، حيث تُواصل روسيا ضرباتها المُكثفة ضد البنية التحتية للطاقة، ما أغرق مدنا أوكرانية كاملة في الظلام والحرمان من التدفئة. ويُواجه الملايين الآن تحدي البقاء وسط درجات حرارة شتوية قارسة وصلت إلى مستويات متجمّدة، مما يزيد من الضغوط الإنسانية على طاولة المفاوضات.