إيران توضح شرطها لإبرام اتفاق مع أمريكا

كتب : مصراوي

07:33 م 26/02/2026

إيران وأمريكا

(أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي اتفاق مرتقب في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة "يجب أن يتضمن رفع العقوبات"، مشددة على أن المحادثات تقتصر حصريًا على الملف النووي.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، عن أملها في استمرار النقاش بشكل عملي حول رفع العقوبات والملف النووي، لدى استئناف المحادثات في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية، بأن واشنطن تصر خلال محادثات جنيف على تقييد تخصيب اليورانيوم الإيراني، في مؤشر إلى استمرار التباين بشأن أولويات التفاوض بين الجانبين.

هذا المحتوى من

Asha

أمريكا محادثات جنيف النووية المحادثات الأمريكية الإيرانية إيران وأمريكا

