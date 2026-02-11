إعلان

بين التهديد والاحتفال.. رسائل الذكرى الـ47 للثورة الإسلامية في إيران- فيديو وصور

كتب- مصطفى الشاعر:

07:19 م 11/02/2026
شهدت إيران حضورا شعبيا غير مسبوق في تاريخها، حيث شارك نحو 34 مليون مواطن في مسيرات ضخمة عمت أنحاء البلاد، إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، في أكبر تجمع بشري تشهده هذه المناسبة منذ انطلاقها.

وانطلقت المسيرات صباح اليوم في مختلف مدن إيران، كما شهدت العاصمة طهران منذ الساعات الأولى توافد الملايين نحو شارع "انقلاب إسلامي" في مسيرات حماسية، وصولا إلى ساحة "آزادي"، حيث تقام الفعاليات المركزية.

ورفع المشاركون أعلاما وشعارات تدين العقود الطويلة من السياسات الأمريكية بحق الشعب الإيراني، بالإضافة إلى التنديد بجرائم الكيان الصهيوني.

وتقدّمت عائلات الشهداء الصفوف حاملين صور ذويهم تخليدا لذكراهم، بينما شهدت ساحة "آزادي" عرضا لعدد من الصواريخ الاستراتيجية، إلى جانب حطام الطائرات المسيرة "الإسرائيلية" كانت قد أُسقطت خلال حرب الـ12، في رسالة تعكس الجاهزية العسكرية للبلاد.

وعلى هامش المسيرات في طهران، شهدت الساحة عرضا لتوابيت رمزية لقادة عسكريين أمريكيين، في خطوة وُصفت بأنها "رد شعبي وميداني على التهديدات العسكرية الأخيرة التي وجهتها واشنطن ضد إيران".

واتسمت المسيرات بمشاركة واسعة شملت مختلف أطياف وشرائح المجتمع الإيراني؛ حيث لُوحظ حضور عائلات بأكملها، من كبار السن إلى الشباب والأطفال، في مشهد جسّد وحدة الشعب الإيراني وتجديد دعمه الراسخ لمبادئ الثورة الإسلامية.

