شهدت إيران حضورا شعبيا غير مسبوق في تاريخها، حيث شارك نحو 34 مليون مواطن في مسيرات ضخمة عمت أنحاء البلاد، إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، في أكبر تجمع بشري تشهده هذه المناسبة منذ انطلاقها.

وانطلقت المسيرات صباح اليوم في مختلف مدن إيران، كما شهدت العاصمة طهران منذ الساعات الأولى توافد الملايين نحو شارع "انقلاب إسلامي" في مسيرات حماسية، وصولا إلى ساحة "آزادي"، حيث تقام الفعاليات المركزية.

ورفع المشاركون أعلاما وشعارات تدين العقود الطويلة من السياسات الأمريكية بحق الشعب الإيراني، بالإضافة إلى التنديد بجرائم الكيان الصهيوني.

🔵 بهتافات "الموت لأمريكا ولإسرائيل" في مليونية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في #طهران pic.twitter.com/XsMMSprfHt — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 11, 2026

وتقدّمت عائلات الشهداء الصفوف حاملين صور ذويهم تخليدا لذكراهم، بينما شهدت ساحة "آزادي" عرضا لعدد من الصواريخ الاستراتيجية، إلى جانب حطام الطائرات المسيرة "الإسرائيلية" كانت قد أُسقطت خلال حرب الـ12، في رسالة تعكس الجاهزية العسكرية للبلاد.

وعلى هامش المسيرات في طهران، شهدت الساحة عرضا لتوابيت رمزية لقادة عسكريين أمريكيين، في خطوة وُصفت بأنها "رد شعبي وميداني على التهديدات العسكرية الأخيرة التي وجهتها واشنطن ضد إيران".

حرق دمية «بعل» في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية



أقدمت حشود إيرانية على إحراق دمية كُتب عليها اسم «بعل» في العاصمة طهران، حيث صُوِّرت الدمية وهي تحمل نجمة داوود وتظهر بهيئة شيطانية.

ويُعد بعل إلهًا كنعانيًا قديمًا، ويُستَخدم اسمه في بعض الخطابات والسرديات الحديثة كرمز… pic.twitter.com/LxnboSXoRf — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) February 11, 2026

واتسمت المسيرات بمشاركة واسعة شملت مختلف أطياف وشرائح المجتمع الإيراني؛ حيث لُوحظ حضور عائلات بأكملها، من كبار السن إلى الشباب والأطفال، في مشهد جسّد وحدة الشعب الإيراني وتجديد دعمه الراسخ لمبادئ الثورة الإسلامية.