إعلان

استعدادا لسيناريوهات خطيرة.. أمريكا وإسرائيل تختبران "مقلاع داود" الدفاعي

كتب : عبدالله محمود

09:14 م 11/02/2026

أمريكا وإسرائيل تختبران ''مقلاع داود'' الدفاعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعدادا لسيناريوهات خطيرة، أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أجراها تجارب ناجحة مع إسرائيل لنظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ والمسيرات، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن وزارة الحرب الإسرائيلية، نجحت بالتعاون مع شركة رافائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، في إجراء سلسلة من الاختبارات الصارمة على نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، أكمل بنجاح سلسلة من الاختبارات المتقدمة، الأمر الذي وصفته "يديعوت أحرونوت" بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرات الدفاع الصاروخي لدى تل أبيب.

وبحسب الصحيفة العبرية، قامت الاختبارات التي بمحاكاة مجموعة من السيناريوهات الصعبة للتصدي للصواريخ والمسيرات لحظة وقوع أي هجوم على إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإسرائيل تختبران مقلاع داود مقلاع داود الدفاعي مقلاع داود لاعتراض الصواريخ وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
أخبار المحافظات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
زووم

"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
أخبار مصر

السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان