استعدادا لسيناريوهات خطيرة، أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أجراها تجارب ناجحة مع إسرائيل لنظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ والمسيرات، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن وزارة الحرب الإسرائيلية، نجحت بالتعاون مع شركة رافائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، في إجراء سلسلة من الاختبارات الصارمة على نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، أكمل بنجاح سلسلة من الاختبارات المتقدمة، الأمر الذي وصفته "يديعوت أحرونوت" بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرات الدفاع الصاروخي لدى تل أبيب.

وبحسب الصحيفة العبرية، قامت الاختبارات التي بمحاكاة مجموعة من السيناريوهات الصعبة للتصدي للصواريخ والمسيرات لحظة وقوع أي هجوم على إسرائيل.