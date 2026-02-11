إعلان

مراعاة لتركيا.. البيت الأبيض يحذف منشورا وصف مجازر الأرمن بـ"الإبادة الجماعية"

كتب : محمود الطوخي

09:25 م 11/02/2026

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن البيت الأبيض حذف منشورا من حساب نائب الرئيس جيه دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، وصف فيه مجازر الأرمن بأنها "إبادة جماعية"، موضحا أن الرسالة التي تتعارض مع موقف تركيا الحليفة نُشرت "عن طريق الخطأ"

وكان فانس قد زار النصب التذكاري لضحايا عام 1915 في العاصمة يريفان، خلال أول زيارة لنائب رئيس أمريكي إلى أرمينيا.

وبينما وصف حسابه الرسمي على منصة "إكس" الزيارة بأنها لتكريم ضحايا "الإبادة الجماعية"، سارع مساعدوه لحذف المنشور، مؤكدين أن موظفين خارج الوفد المرافق هم من نشروه.

وتُعد هذه الواقعة الثانية خلال أيام، بعد حذف منشور آخر من حساب الرئيس دونالد ترامب تضمن تصويرا عنصريا لباراك وميشيل أوباما.

وفي تصريحاته للصحفيين، تجنب فانس استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، واصفا الأحداث بأنها "أمر فظيع للغاية حدث منذ ما يزيد قليلا عن 100 عام".

وأكد البيت الأبيض أنه "لم يطرأ أي تغيير على السياسة" منذ بيان ترامب عام 2025، والذي لم يتضمن هذا المصطلح، مراعاة للعلاقات الوثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنسيقهما في ملفات إقليمية مثل غزة.

