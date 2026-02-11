واشنطن - (أ ب)

أفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن خلافا نشب بين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وإدارة الطيران الفيدرالية حول اختبار عسكري لمنظومة ليزر تهدف إلى التصدي للطائرات المسيرة التابعة للعصابات، وهو ما تسبب في إغلاق المجال الجوي فوق مدينة إل باسو.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، جاء الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي فوق مدينة إل باسو بولاية تكساس، بسبب خطط البنتاجون لاختبار سلاح ليزر مخصص لإسقاط الطائرات المسيرة التي تستخدمها عصابات المخدرات المكسيكية.

ووفقا لمصدرين من الثلاثة، تسبب هذا المخطط في خلاف مع إدارة الطيران الفيدرالية، التي سعت لضمان سلامة الطيران التجاري، وحاولت الوكالتان التنسيق فيما بينهما لتفادي المخاطر.

ورغم وجود اجتماع مقرر في وقت لاحق هذا الشهر لمناقشة هذه القضية، أراد البنتاجون المضي قدما في إجراء الاختبار، مما دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إغلاق المجال الجوي بشكل فوري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تم نشر سلاح الليزر واختباره بالفعل في نهاية المطاف.