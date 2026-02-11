مقتل وإصابة 36 شخصاً باشتباكات مسلحة في شبوة اليمنية

أكد مصدر محلي رسمي، اليوم الأربعاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 30 آخرين، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن الموالية للحكومة الشرعية، ومتظاهرين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين تسببت بمقتل ستة أشخاص من المتظاهرين وإصابة 30 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى في مدينة عتق عاصمة المحافظة".

وحسب المصدر، استخدم الطرفان خلال الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عقب محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى السلطة المحلية وسط المدينة.

وأدانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، ما وصفته بـ"الاعتداء المسلح الذي نفذته عناصر مندسة ضد رجال الوحدات الأمنية والعسكرية أثناء محاولتهم اقتحام ديوان المحافظة".

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "الاعتداء أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات"، معربة عن بالغ استنكارها "لهذا الانحراف الخطير عن دعوات السلمية وخروج واضح عن النظام والقانون".

وأكدت اللجنة احترامها الكامل لحق التظاهر السلمي المكفول قانوناً، مشددة على عدم السماح بأي أعمال تهدد الأمن أو تهدد السكنية العامة واستقرار المحافظة.

وحملت اللجنة المسؤولية كاملة لكل من خالف القانون ولجأ إلى العنف المسلح، مؤكدة بدء إجراءات تحقيق قانونية لضمان محاسبة المتورطين في التحريض أو تنفيذ الاعتداء.

ودعت اللجنة الأمنية جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والفوضى في شبوة.

كما أكدت اللجنة التزامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، ووفاءها بمسؤوليتها تجاه الضحايا والمصابين جراء الحادثة، مع التزامها باتخاذ كافة التدابير الرادعة بحق المعتدين.

وفي وقت سابق اليوم، خرج متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي في مسيرة باتجاه جولة الثقافة وصولا إلى مبنى المحافظة، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الانتقالي دعما لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس المنحل.