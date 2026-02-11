إعلان

"إساءة وتجاوز".. أزمة دبلوماسية بين تركيا والعراق |ما القصة؟

كتب : محمد جعفر

03:16 م 11/02/2026

وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحرالعلوم

(د ب أ)

أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحرالعلوم أن تصريحات وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بشأن العراق "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم التقى يوم أمس السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن" التركية في التاسع من الشهر الحالي، وأبلغه استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام وأنها تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا".

وقال "بحر العلوم" إن العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنتها بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة"، مضيفًا أن "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، ويجري التعامل معه وفق الأولويات والآليات الوطنية ونرفض أي تدخل خارجي لفرض حلول أو لاستخدام هذا الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً".

من جانبه، أوضح السفير التركي أن تصريحات وزير الخارجية فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة وأن حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" المتواجدين في العراق، ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين، مؤكدًا أن سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد السفير التركي على حرص حكومة بلاده على متانة العلاقات بين البلدين وأنه سينقل موقف العراق وتحفظاته، مؤكدا أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.

وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحرالعلوم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان أزمة دبلوماسية بين تركيا والعراق

