أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن حرب غزة جعلت من الواضح تماما وبما لا يدع مجالا للشك، أن "الجيش لا يمكنه تقليص حجم قواته البرية".

وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" قال زامير، اليوم الأربعاء، خلال حفل تأسيس "الفرقة 38" الجديدة، أنه لا بديل عن فرق المناورة التي تعمل داخل أراضي العدو لتحقيق النصر الحاسم، مضيفًا: "علينا زيادة أعداد قواتنا لبناء جيش قوي قادر على الحسم".

وربط زامير بين نجاح الجيش في أي مواجهة شاملة وبين "التوسع الكبير" في القوة البشرية المقاتلة، معتبرا أن مواءمة حجم الجيش مع حجم التهديدات المحيطة هي السبيل الوحيد للوصول إلى "حسم عسكري ملموس".

وتابع إيال زامير قائلا: "لقد أثبت العامان الماضيان أن قوات الاحتياط هي العمود الفقري للجيش، ومن واجبنا الآن توسيع نطاق القوات النظامية، لمنح جنود الاحتياط متنفسا يُتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية".