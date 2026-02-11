إعلان

رئيس أركان الاحتلال: علينا زيادة أعداد قواتنا لبناء جيش قوي قادر على الحسم

كتب- مصطفى الشاعر:

03:01 م 11/02/2026

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن حرب غزة جعلت من الواضح تماما وبما لا يدع مجالا للشك، أن "الجيش لا يمكنه تقليص حجم قواته البرية".

وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" قال زامير، اليوم الأربعاء، خلال حفل تأسيس "الفرقة 38" الجديدة، أنه لا بديل عن فرق المناورة التي تعمل داخل أراضي العدو لتحقيق النصر الحاسم، مضيفًا: "علينا زيادة أعداد قواتنا لبناء جيش قوي قادر على الحسم".

وربط زامير بين نجاح الجيش في أي مواجهة شاملة وبين "التوسع الكبير" في القوة البشرية المقاتلة، معتبرا أن مواءمة حجم الجيش مع حجم التهديدات المحيطة هي السبيل الوحيد للوصول إلى "حسم عسكري ملموس".

وتابع إيال زامير قائلا: "لقد أثبت العامان الماضيان أن قوات الاحتياط هي العمود الفقري للجيش، ومن واجبنا الآن توسيع نطاق القوات النظامية، لمنح جنود الاحتياط متنفسا يُتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال حرب غزة حفل تأسيس الفرقة 38 الجديدة زيادة أعداد جيش إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
زووم

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه بالإسكندرية
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء