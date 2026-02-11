إعلان

لقاء واشنطن.. رويترز: نتنياهو سيسعى للتأثير على موقف ترامب تجاه إيران

كتب : مصراوي

01:15 م 11/02/2026 تعديل في 01:58 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط توقعات بأن يضغط رئيس الوزراء من أجل توسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

ووفق مصادر لـ"رويترز" سيسعى نتنياهو في لقائه السابع مع ترامب منذ عودته لمنصبه قبل نحو 13 شهرا إلى التأثير على الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية مع إيران عقب المفاوضات النووية التي عقدت في عُمان الجمعة الماضية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ويهدد ترامب بشن ضربات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا، كما يعبر دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران.

وكرر ترامب تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية أمس الثلاثاء، وقال إنه بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام "بأمر صارم للغاية" إذا رفضت، وقال في تصريحات لـ"أكسيوس" أمس الثلاثاء إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الضخمة للقوات الأمريكية قرب إيران.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن إسرائيل تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن تسعى إلى إبرام اتفاق نووي محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجماعات الموالية لها أو المتحالفة معها على غرار حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية.

دونالد ترامب إيران بنيامين نتنياهو

