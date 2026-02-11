الأقصر - محمد محروس:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورًا لسائحة أجنبية تدعى Angelina FN، أشادت فيه بموقف إنساني لشاب مصري يدعى أشرف حسن بمدينة الأقصر، بعد تعرضها لحادث أثناء رحلتها السياحية.

وقالت السائحة في رسالتها، إن الواقعة تعود إلى يوم 5 فبراير 2026، عندما كانت برفقة زوجها في البر الشرقي بالأقصر، وأثناء صعودهما إلى مركب للعودة إلى الفندق بالبر الغربي، تعرضت لكسر في ساقها اليمنى.

وأضافت أن الشاب أشرف لم يتركهما في تلك اللحظات الصعبة، حيث بادر فورًا بمساعدتها ونقلها إلى أحد الأطباء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما قام بتوفير سيارة خاصة لنقلها بشكل آمن ومريح إلى مقر إقامتها.

وأشارت إلى أنها فوجئت في اليوم التالي بوجوده أمام الفندق دون تنسيق مسبق، حيث اصطحبها وزوجها في رحلة نيلية وقت الغروب، وحرص على أن تعيش تجربتها السياحية رغم الإصابة، كما رتب لهما عشاءً على متن المركب قبل مغادرتهما إلى وجهتهما التالية.

وأكدت السائحة أن ما فعله الشاب المصري كان تصرفًا نادرًا، ووصفت موقفه بأنه "أكثر مما قد يفعله الأقارب"، معربة عن امتنانها العميق له، ومعلنة نيتها العودة إلى الأقصر مرة أخرى مع عائلتها خلال شهر مارس المقبل.

ولاقت الرسالة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشادوا بروح الشهامة والإنسانية التي يتميز بها أبناء الأقصر، معتبرين الواقعة نموذجًا مشرفًا لحسن استقبال السائحين ودعم السياحة المصرية.