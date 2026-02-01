إعلان

أمريكا:مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار خارج فندق جورجيا

كتب : مصراوي

11:05 م 01/02/2026

أمريكامقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار خارج فندق

(أ ب)

قُتل رجل شرطة وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار وقع خارج فندق بضواحي مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت شرطة مقاطعة جوينيت في بيان لها، إن إطلاق النار وقع في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد إرسال ضابطين إثر بلاغ عن واقعة احتيال في فندق يقع بالقرب من منطقة ستون ماونتن، على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شمال شرق أتلانتا.

وأوضحت الشرطة أنه عند وصول الضابطين، واجها شخصا سحب مسدسا وأطلق النار عليهما، مما دفع الضابطين للرد بإطلاق النار وإصابة المشتبه به.

وأكد البيان مقتل أحد رجلي الشرطة، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى اليوم الأحد وهو في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به يخضع أيضا للعلاج من إصابة بطلق ناري، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

ولم تكشف الشرطة على الفور عن أي معلومات إضافية، بما في ذلك أسماء رجلي الشرطة أو المشتبه به.

شرطة مقاطعة جوينيت حادث تبادل لإطلاق النار مدينة أتلانتا ولاية جورجيا

