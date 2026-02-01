إعلان

ترامب: نأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران

كتب : مصراوي

09:25 م 01/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في عقد اتفاق مع إيران، خلال رده على سؤال وجهه له الصحفيين بشأن تحذير المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من اندلاع حرب إقليمية.

وأضاف ترامب:"نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا".

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة ترامب أبلغت إيران، عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد اجتماع للتفاوض على اتفاق.

وبحسب "أكسيوس"، فإن مصر وتركيا وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة من أجل خفض التصعيد.

