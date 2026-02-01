كتب- محمود الهواري:

على مدار الفترة الماضية، أثارت لعبة “روبلكس” جدلا واسعا في مصر وعدد من الدول، في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت على الأطفال، خاصة تلك التي تعتمد على التفاعل المفتوح بين المستخدمين، وهو ما دفع جهات رسمية وخبراء إلى المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة لحماية النشء.

حجب لعبة روبلكس في مصر

قال عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ قرارا بحجب لعبة “روبلكس” داخل مصر، موضحا أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار فنيا عبر شركات الإنترنت.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة المتعلقة بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، حيث أشار إلى أن بعض الألعاب الإلكترونية باتت تشكل تهديدا حقيقيا على السلامة النفسية والسلوكية للأطفال.

ما هي لعبة روبلكس؟

وتعد “روبلكس” واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية انتشارا على مستوى العالم، إذ لا تقتصر على كونها لعبة واحدة بالمعنى التقليدي، بل تمثل منصة تفاعلية تتيح لمستخدميها إنشاء عوالم وتجارب افتراضية خاصة بهم، أو مشاركة ألعاب صممها مستخدمون آخرون، ما يمنحها طابعا اجتماعيا يشبه منصات التواصل الاجتماعي.

ويتيح هذا النموذج المفتوح للمستخدمين التفاعل عبر المحادثات النصية والصوتية، وتبادل الرسائل داخل الألعاب المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة شعبيتها بين الأطفال والمراهقين، لكنه في الوقت نفسه وضعها محل انتقادات واسعة من جانب خبراء ومتخصصين في شؤون التكنولوجيا وحماية الطفل.

مخاطر لعبة “روبلكس”

ويرى خبراء أن طبيعة منصة “روبلكس” المفتوحة قد تعرض الأطفال لمحتويات غير ملائمة، تتضمن مشاهد عنف أو إيحاءات غير لائقة، فضلا عن مخاطر التحرش والاستغلال عبر غرف الدردشة والمحادثات المفتوحة، إلى جانب تشجيع إدمان اللعب لفترات طويلة، وإهدار الوقت، والإنفاق المفرط على شراء العملة الافتراضية داخل اللعبة.

وتجاوزت هذه المخاوف الجانب الأخلاقي، لتصل إلى ساحات القضاء، بعدما واجهت الشركة المالكة لمنصة “Roblox” عددًا من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، من بينها دعوى رفعتها المدعية العامة لولاية لويزيانا، اتهمت فيها المنصة بتوفير بيئة تسمح للمتحرشين بالاختباء خلف شخصيات كرتونية لاستهداف الأطفال.

وفي المقابل، تؤكد الشركة أنها تستثمر موارد كبيرة في تطوير أنظمة المراقبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات غير اللائقة ومنعها، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار المطالبات بفرض رقابة وتشريعات أكثر صرامة على هذا النوع من المنصات.

تحذيرات وتشريعات

وفي ظل تصاعد الجدل، دعا عدد من النواب في الولايات المتحدة إلى سن قوانين جديدة تخضع الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على التفاعل المفتوح لنفس القواعد الصارمة المطبقة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من أن تأثير هذه الألعاب قد يمتد من العالم الافتراضي إلى الواقع الفعلي للأطفال.

وفي السياق ذاته، شدد الأزهر الشريف على حرمة أي لعبة إلكترونية تحتوي على عنف، أو تحض على الكراهية، أو تسيء إلى الدين ومقدساته، أو تهدد سلامة الأبناء وأمنهم النفسي والجسدي، داعيا الأسر إلى متابعة ما يمارسه أطفالهم في العالم الافتراضي، وعدم تركهم فريسة لمحتوى قد ينعكس سلبًا على سلوكهم وحياتهم اليومية.