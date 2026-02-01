هل مصر قادرة على حجب "روبلوكس" بنسبة 100%؟.. خبير أمن سيبراني يجيب

أكد محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أن القرار المصري بمنع لعبة "روبلوكس" قابلاً للتطبيق تقنيًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى وجود عدة مستويات وآليات تكنولوجية مؤكدة يمكن للدولة استخدامها لضمان فعالية الحجب وحماية الأطفال.

وقال مغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الدولة المصرية تقدر تحجب اللعبة دي قولاً واحداً، وبنسبة تصل لـ 100%"، مؤكدًا أن أبسط هذه الآليات يبدأ من حجب "DNS" أو اسم النطاق، مما يجعل البحث عن اللعبة على الإنترنت يُظهر للمستخدم أن الموقع غير موجود.

وأضاف أن هناك آليات أكثر تقدمًا وفعالية، متابعًا أن أهمها تقنية تسمى "Deep Packet Inspection" أو فحص الحزم العميق، والتي تسمح بمراقبة وتحليل بيانات الإنترنت الداخلة والخارجة، وعند اكتشاف أي حزمة مرتبطة بلعبة "روبلوكس" يتم حجبها آليًا ومنعها من الوصول للمستخدم حتى لو كانت اللعبة مثبتة مسبقًا على جهازه.

أكد الخبير التقني أنه يمكن للدولة التقدم بطلب رسمي إلى متاجر التطبيقات العالمية مثل "جوجل بلاي" و"آب ستور" لمنع ظهور أو تحميل اللعبة داخل مصر، وهو إجراء تُطبقه دول كثيرة تجاه تطبيقات معينة، حيث يظهر للمستخدم رسالة مفادها "هذا التطبيق غير متاح في بلدك".

وأشار محمد مغربي إلى وجود حل تكنولوجي وسطي ذكي في حالة الرغبة في عدم المنع الكامل، مؤكدًا أن لعبة "روبلوكس" تعتمد على خوادم "سيرفرات" منفصلة للدردشة والدفع الإلكتروني والألعاب نفسها، وبالتالي يمكن حجب خوادم الشات والدفع فقط، مما يحيد أكبر مصادر خطرها ويحولها إلى مجرد لعبة عادية بدون إمكانية التواصل مع الغرباء أو استنزاف الأموال.