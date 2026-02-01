إعلان

أديب: الكونجرس الأمريكي سيتحول إلى "سيرك" مع استمرار تحقيقات شبكة إبستين

كتب : حسن مرسي

11:12 م 01/02/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب أن التحقيقات الجارية في الكونجرس الأمريكي بشأن شبكة جيفري إبستين ستكشف عن مفاجآت صادمة، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع والشهادات المقبلة ستجعل من المجلس "سيرك إعلامي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الكونجرس الأمريكي سيتحول إلى سيرك إعلامي قد ينتهى بإقالة ترامب، مؤكدًا أن المشاهدين على موعد خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة مع "قصص وحكايات" ومواكبة إعلامية مكثفة لجلسات تحقيقات ستضم شهودًا وشهادات قد تهز المشهد.

وأضاف أديب أن ظهور اسم رئيس وزراء إسرائيلي سابق كأحد الزائرين لشقة إبستين في نيويورك يثير تساؤلات، معقبًا: "اسم إسرائيل ما تشوفوش كتير في هذا الملف"، مما قد يشير إلى أبعاد إقليمية معينة.

وأبدى مقدم "الحكاية"، استغرابه من الصعود الغامض لرجل بدأ حياته مدرسًا ثم تحول إلى قطب استثماري قبل أن يبني "إمبراطورية الليل" الأكثر تنظيمًا وسرية في التاريخ الحديث، والتي وظفت الجنس والمخدرات ونقاط الضعف كأدوات للسيطرة والنفوذ.

وأشار أديب إلى أن حجم وتنظيم هذه الشبكة يضمن لجيفري إبستين "مكانة فريدة" في سجلات التاريخ، داعيًا إلى متابعة تطورات هذا الملف في الأيام القادمة لأنه يمثل قضية كاشفة للفساد وآليات السيطرة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الكونجرس الأمريكي قضية جيفري إبستين جيفري إبستين ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟
حوادث وقضايا

"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"